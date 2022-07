Salzburg ist der Promi-Hotspot

Noch vor der Eröffnung am Dienstag steht heute ein Highlight an.

Glamourös. Alle Jahre wieder wird Salzburg im Sommer zum Hotspot der Kultur-Society, wenn die Festspiele auf dem Programm stehen. ‚Inoffiziell‘ wurden diese bereits am Montag mit der Jedermann-Premiere am Domplatz eröffnet. Heute steht die traditionelle ISA-Gala der Internationalen Salzburg Association auf Schloss Leopoldskron an. Auf der Gästeliste finden sich neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch Unternehmer Wolfgang Porsche oder Hotelière Elisabeth Gürtler.

Start. Ab Dienstag starten die Salzburger Festspiele dann offiziell, und der Premierenreigen im Festspielhaus & Co. kann beginnen. Angesagt haben sich heimische und internationale Prominente wie Thomas Gottschalk, Opernstar Rolando Villazón, Kulturinitiatorin Leona König, Ex-ORF-Boss Alexander Wrabetz und viele andere mehr.