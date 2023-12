Sarah Connor: Party und Eis-Schwimmen in Wien

Nach ihrer fulminanten Weihnachts-Show in der Wiener Stadthalle feierte der deutsche Superstar mit Schwester und Nichte in Wien.

Rund 5.000 Fans feierten Donnerstagabend mit Sarah Connor bereits Weihnachten. Im Rahmen ihrer "No So Silent Night"-Show gastierte sie in der Wiener Stadthalle und sang sich 2,5 Stunden durch ihre Weihnachts-Hits und zahlreiche Klassiker. Nach der Show blieb Connor noch in Wien, um ihre hier lebende Schwester und deren Familie zu treffen. Auf Facebook postete Connor süße Fotos vom Wiedersehen mit ihrer Familie.

Im Wiener Bermuda-Dreick feierte Connor dann noch bis spät in die Nacht, wie sie auf Facebook erzählt und - sie war mit ihrer Schwester Marisa Eisbaden! Dazu wolle sie aber später mehr posten.

Inzwischen ist Connor wieder zurück in Deutschland, wo sie Samstagabend ihr letztes Konzert auf der Weihnachts-Tour spielen wird.