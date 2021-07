Künstler Erich Schleyer starb am 6.7. mit 81 Jahren.

Schauspieler und Märchenerzähler Erich Schleyer ist tot. Er starb mit 81 Jahren. Die Wiener Nachtclub-Legende Marianne Kohn war Schleyers langjährige gute Freundin. Sie hat auf Facebook vom Tod des Künstlers informiert. Zu einem Bild Schleyers schreibt sie: "Gute Reise, meine große Liebe!" Ihren Informationen zu Folge ist er am 6.7. um 19.40 verstorben. Weitere Umstände sind noch nicht bekannt.

Erich Schleyer wurde am 1. März 1940 in Dresden geboren und flüchtete 1968 aus der DDR. Seitdem arbeitete er als Schauspieler. Am Wiener Schauspielhaus wurde er für die Rolle des Frank N. Furter ("Rocky Horror Picture Show") vom Publikum gefeiert. Ab den 1970er Jahren gestaltete Schleyer Kinderfernsehen und wurde als Geschichtenerzähler bekannt. Er wirkte in über 350 Film- und Fernsehproduktionen mit.

Das Originalprogramm der "Rocky Horror Picture Show" mit Schleyer

