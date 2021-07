Schauspielerin Proll schimpft über Grünen Pass

Nina Proll ärgert sich: ''Muss Politik sein ...''

Bereits in den vergangenen Tagen kritisierte Nina Proll die politischen Entscheidungen rund um die Corona-Pandemie. Obwohl der Grüne Pass eine Erleichterung bei der 3-G-Regel bringen soll, hat Schauspielerin Nina Proll ihre liebe Not damit. "…ich habe gute Nachrichten: Nach meinem T-Zellen und Antikörper Test, besitze ich bereits Antikörper gegen Sars Coronavirus 2!", beginnt sie ihren Facebook-Eintrag. Was dem "Vorstadtweiber"-Star aber ärgert: Den Grünen Pass bekomme sie trotzdem nicht, denn ...

"Die schlechte Nachricht ist: Auf meine Frage, ob ich nun den grünen Pass bekomme, erhielt ich die Antwort: Nein, denn ich kann keinen positiven Test vorwesen und gelte daher NICHT als „genesen“. Klingt auch logisch. - Muss Politik sein …", schildert Proll ihren Fall und macht damit ihrem Ärger Luft.

Ihre Fans stimmen ihr zu: "Sehr logisch ... Schön langsam geht's ins blöde über. Aber sehen wir auch das positive du hast Covid gehabt und es gut überstanden", spricht ihr ein User aufbauend zu.

Bereits vor wenigen Tagen kritisierte Proll die Corona-Regeln der Regierung via Facebook: "Ich brauche zwar keinen Test, um nach Mallorca zu fliegen, aber wenn ich mit einem 6-Jährigen in Wien ein Eis essen will, dann schon."