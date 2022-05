Schiebungsvorwürfe bei 'Let's Dance'

Joachim Llambi soll der Österreicherin mehr Fehler verzeihen, als anderen, die bereits ausgeschieden sind

Es geht Richtung Finale und nur noch vier Promis tanzen um die "Let's Dance"-Krone. Daher sollte man meinen, dass die Juroren jetzt ganz genau hinschauen und bei jedem noch so kleinen Fehler aufspringen. Doch in den Augen vieler Fans tat Joachim Llambi dies nicht immer gleich genau. "Man merkt, wer ins Finale soll", schreibt ein Zuschauer. Llambis Bewertung zu Amira Pochers (29) Paso Doble sei nicht ganz fair gewesen, denn obwohl sie einige Fehler gemacht habe, habe sie fast die volle Punktezahl bekommen.

Sarah Mangione zu Unrecht raus?

Schauspielerin Sarah Mangione bekam vergangenen Freitag im Gegensatz zu Amira nur 22 Punkte und musste die Show verlassen. Laut Fans wurde sie viel härter kritisiert, als ihre Mitstreiterin. „Im Vergleich zu Sarah sind 28 Punkte zu viel“, „Die 28 Punkte waren viel zu viel. Mir gefiel die Kritik von Llambi nicht. So in der Art: Wenn das drumherum stimmt sind die Patzer egal“, schreiben User im Netz. So oder so, Amira Pocher tanzt weiter, hat sogar gute Chancen auf den Sieg.