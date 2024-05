Schloss & Strand-Villa: SO reich ist "Mausis" Öl-Millionär

Der neue Mann an Christina Lugners Seite ist ein richtig guter Fang

Christina „Mausi“ Lugner (58) ist gerade schwer(reich) verliebt wie ein Teenager. Ernst Prost (67) heißt der Deutsche, der Christinas Herz im Sturm erobert hat. Das Vermögen des einstigen Liqui-Moly-Chefs wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. Die Ex von Richard Lugner (91) hat sich also wieder einmal einen ganz dicken Fisch geangelt. Wie reich er wirklich ist, zeigt sich auch in seinen Immobilien. 2006 kaufte der einstige Unternehmer, der mittlerweile als Aussteiger lebt, ein imposantes Schloss in Lepheim in Bayern.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

300.000 m2 Wald und eine Strand-Villa

Das Schloss in Bayern ist von 300.000 Quadratmetern Wald umgeben. Für Prost ein wahrer Kraftort. Seit des Ausstiegs aus der Geschäftswelt zog er sich hier als Einsiedler zurück. Bis er „Mausi“ Lugner im März auf Teneriffa kennenlernte. Denn auch dort besitzt Prost ein feudales Anwesen. Seine Traumvilla ist nur 30 Meter vom Strand entfernt. Perfekt für Lugner, die ebenfalls Immobilien auf der kanarischen Insel besitzt. Außerdem kann sie mit einem Penthouse in Lignano und einer Villa in Wien punkten. Ein wahres Millionen-Traumpaar!