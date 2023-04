Die sympathische Ötztalerin ist bekannt für ihre blonde Wallemähne...

Egal woher man Anna Strigl kennt - ob von den sozialen Kanälen, die sie bespielt, oder aus der Kuppelshow " Too Hot To Handle ", die blonde Mähne der 26-Jährigen Tirolerin sind ihr absolutes Markenzeichen. Bis weit über die Hüfte reichen ihre Haare und immer wieder zeigt sie auf Insta, YouTube und Co., wie man so einen Prachtschopf auch fesch stylen kann.

Raspelkurze Haare

Doch nun haben wir ein Bild von Anna bekommen, das sie mit raspelkurzer Frisur zeigt. Was ist denn da passiert, hatte sie etwa genug von der Pflege ihrer Mähne? Nein, ganz und gar nicht. Fans der feschen Tirolerin können aufatmen. Das Bild ist alt! Jedoch die Botschaft dahinter - zeitlos. Denn Anna hatte vor einigen Jahren keine andere Wahl, als diese eine...

Besser aufpassen - Annas Motto

Die Aufnahme stammt aus einer Zeit, als sie einen Freund hatte, der sie dazu überredete, sich die Haare doch knallrot zu färben. Das würde ihr so gut stehen, meinte er. Keine gute Idee, wie sich herausstellte. Denn bald war nicht nur der Kerl weg, sondern auch die schönen Haare. Denn der Nachwuchs stellte sich als sehr lästig heraus. Und Anna? Die litt voll unter Liebeskummer und war verzweifelt ob ihres Schopfes. Sie wählte eine radikale Lösung, ließ sich die Mähne absäbeln. Doch nicht, ohne sich selbst ein Versprechen zu geben: Sie wolle noch besser auf ihre Haare - und natürlich auf ihr Herz - aufpassen in Zukunft.

Den ersten Schritt hat sie getan - vor Jahren fing sie an, ihre Haare mit milden Shampoos und Hausmitteln zu pflegen. Damals dachten ihre Eltern noch an eine Phase, verrät sie im Gespräch mit oe24. Ein weiterer Schritt ist die Veröffentlichung ihres Buches: "Annas Haircare-Hacks" das am 29.4. bei edition a erscheint. Darin gibt sie ihr ganzes Wissen über Haare preis. Es ist ein erstaunliches Buch, voller lässiger Tipps, die auch viel mit Selbstliebe und einem guten Umgang mit unserer Natur zu tun haben.