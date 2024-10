Schock für Iva Schell: "Brauche ein Sauerstoffzelt!"

Die Opernsängerin schildert ein für sie furchterregendes Erlebnis auf Facebook

Was ist denn da los? Sängerin Iva Schell schreibt auf Facebook von "Mord im Affekt aus Notwehr" - sie sei gerade in ihrem Bett gelegen und habe noch ein bisschen im Internet gesurft, als ein furchterregender Angreifer sie attackierte. Natürlich handelte es sich dabei nicht um einen Menschen sondern um "eine Spinne in mittelgroßer Größe", die ihr über den Unterarm gelaufen sei. "Mir erschien sie im Schockmoment mindestens so groß wie eine Maus", schreibt sie.

Iva Schell: "Leiche war dann aber doch wesentlich kleiner"

Als sie die Spinne erschlagen hatte, sei "die Leiche dann aber doch wesentlich kleiner" gewesen. Jetzt brauche sie ein "Sauerstoffzelt und einen Schnaps".

Mit Augenzwinkern berichtet sie weiter, dass ihre beiden Katzen nun ebenfalls traumatisiert seien. "Ich bin mir sicher, sie werden ab jetzt ihr Beuteschema ändern und von der Mäusejagd auf Spinnenfang umschulen", schreibt sie.