Krebs-Drama um Ski-Star

Schockdiagnose für Ski-Star Niels Hintermann: Lymphdrüsenkrebs und Saison-Aus.

Der Schweizer Skifahrer Niels Hintermann (29) hat am Dienstag die schockierende Nachricht erhalten, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Die Diagnose kam nach routinemäßigen Untersuchungen und zwingt ihn nun dazu, die gesamte Saison zu verpassen. Hintermann muss zwei Zyklen Chemotherapie sowie zwei Wochen Bestrahlung absolvieren, was insgesamt etwa drei Monate in Anspruch nehmen wird. Trotz der erschütternden Diagnose äußert er Zuversicht: "Die Heilungschancen stehen sehr gut, man hat es sehr gut unter Kontrolle, obwohl es eine seltene Krebsart ist", so Hintermann im Zuge der Pressekonferenz.

Die Diagnose stellt für Hintermann einen dramatischen Wendepunkt in seinem Leben dar. Vor der Erkrankung hatte er keine Berührungspunkte mit Krebs und war von der Schwere der Situation überrascht. "Zunächst rückt der Sport ganz weit nach hinten", erklärte er. Sein Physiotherapeut hatte einen geschwollenen Lymphknoten entdeckt, was zu weiteren Untersuchungen führte. Glücklicherweise wurde der Krebs im Frühstadium diagnostiziert, Metastasen gebe es deshalb noch keine. Dr. Walter O. Frey, Arzt von Swiss-Ski, bestätigte, dass die Therapie darauf abzielt, die schädlichen Zellen vollständig zu eliminieren.

Hintermann verfolgt den Plan, während der Behandlung aktiv zu bleiben, da Bewegung auch gegen die Nebenwirkungen der Chemotherapie helfen kann. Er wird ambulant behandelt, wobei die Infusionen mehrere Stunden dauern. Trotz der Herausforderungen zeigt er sich optimistisch: "Es bleibt beschissen, aber ich bin zuversichtlich." Nichtsdestotrotz sei er fest entschlossen, im August wieder mit seinem Team zu trainieren. "Ein Rücktritt war nie im Raum", betonte Hintermann mit Nachdruck.