Sexy: Schell-Witwe Iva zieht blank

Die Blondine gesteht, dass man Versuchungen unbedingt nachkommen sollte

Ein roter Morgen-Mantel mit Spitze, High-Heels und viel Natur - Iva Schell heizt mit heißen Bildern auf Facebook ein. Ihre nackte Schulter lässt sie im Sonnenschein hervorblitzen, dazu schreibt sie: "Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß ob sie wiederkommen."

Weiters lässt sie wissen: "Der Vormittag war suboptimal, deswegen positiv in an den Rest des Freitags rangehen." Was sie genau damit meinte, verrät die Sopranistin nicht. Den männlichen Fans scheint zu gefallen, was sie sehen. "Wow, roter Mantel und schwarze High-Heels. Besser geht nicht", schreibt einer.