Simon Morzé und Adele Neuhauser als Abräumer

Für Rollen im Historienfilm "Der Fuchs" und im Drama "15 Jahre" wurden die Austro-Schauspielstars ausgezeichnet

Zwei Auszeichnungen für Österreich gab es am Freitag bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin: Simon Morzé wurde als bester männlicher Hauptdarsteller für seinen Auftritt in dem Historiendrama "Der Fuchs" gewürdigt. Adele Neuhauser erhielt die Auszeichnung der besten Nebendarstellerin für ihre Rolle im Film "15 Jahre". Der Hauptpreis für den besten Film ("Goldene Lola") ging an den Streifen "Sterben" des deutschen Regisseurs Matthias Glasner.

"Sterben" ist ein komplexes und vor allem schonungsloses Drama. Doch anders als der Titel vermuten lässt, ist "Sterben" eigentlich ein Film über das Leben in all seinen Facetten: Liebe, Trauer, Verlust, Tod und Geburt.

Austro-Power

Simon Morzé © Getty ×

Simon Morzé spielt in "Der Fuchs" einen österreichischen Soldaten namens Franz, der im Zweiten Weltkrieg einen jungen Fuchs aufzieht. "15 Jahre" ist ein deutsch-österreichisch-luxemburgisches Drama von Regisseur Chris Kraus.

Der ORF freute sich am späten Abend in einer Aussendung, dass mit "Der Fuchs", "15 Jahre" und "Die Theorie von Allem" drei vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinofilme Preise erhielten.

Renommierter Preis

Insgesamt werden bei dem Filmpreis in 17 Kategorien die begehrten Lolas verliehen. Großer Favorit war das gleich in neun Kategorien nominierte Drama "Sterben" von Regisseur Matthias Glasner. Sechs Nominierungen erhielt "Die Theorie von Allem" von Timm Kröger, der Film "Der Fuchs" von Adrian Goiginger folgte mit fünf Nominierungen.

Die seit 1951 jährlich verliehene Lola gilt als die wichtigste deutsche Auszeichnung für Filmschaffende. Neben Spielfilmen werden auch Dokumentar- und Kinderfilme ausgezeichnet. Die Lola ist mit Preisgeldern von insgesamt knapp drei Millionen Euro dotiert, die Entscheidung über die Preisvergabe treffen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie.