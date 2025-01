Simone Lugner: Mister Austria wird zum Dauer-Begleiter

Die Baumeister-Witwe zeigt sich auffällig oft auch privat mit ihrem Fitnesstrainer. Im Gespräch mit oe24 erklärt sie warum.

Ob beim Power-Talk, bei Preisverleihungen oder Bällen - Mister Austria Christopher Dengg ist stets an Simone Lugners Seite. Auch beim Veganball tanzte der fesche Steirer wieder gemeinsam mit ihr an. Simone beteuerte seit dem Tod ihres Mannes Richard Lugner (†91) am 12. August 2024 stets, dass sie erst einmal alleine bleiben werde. "Mörtel" habe ihr jedoch den Segen gegeben, dass sie jederzeit wieder einen Partner an ihrer Seite haben dürfe.

Simone Lugner: "Gehe nicht gerne alleine"

Im Gespräch mit oe24 erklärt sie jetzt, was mit Dengg läuft. "Ich gehe halt sehr ungern alleine auf Events und er ist so lieb und hat auch oft Zeit, um mitzugehen. Man kann ja auch nicht jeden überall mitnehmen." Lydia sei immer viel beschäftigt. "Der Chris ist sehr sympathisch, höflich, kann sich benehmen. Immer wenn mich jemand einlädt, schreiben sie auch dazu, dass ich ihn mitnehmen kann." Simone kommt dabei schon fast ein bisschen ins Schwärmen.





Rein optisch würde der Mister gut zu ihr passen. Die beiden sehen sich im Moment fast täglich, da er auch gemeinsam mit Simone trainiert. Simone und Christopher wären tatsächlich ein Traumpaar. Beide haben kein Problem mit der Öffentlichkeit und sind gern gesehene Gäste auf den Society-Veranstaltungen. Außerdem haben sie auch privat viel gemeinsam.