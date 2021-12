Die heimische Society ist be­reits in bester Weihnachts­stimmung.

Tradition. Fondue und Raclette stehen morgen bei Richard Lugner auf dem Menü, wenn er mit Freundin Simone, Tochter Jacqueline und deren Freund Leo Kohlbauer Weihnachten feiert.

Seine Ex-Frau Christina Lugner genießt hingegen die Sonne in ihrer Villa auf Teneriffa. „Wir werden mit Freunden ausgelassen feiern. Am Christtag geht es dann in den Beach Club“, freut sich Mausi schon auf ihre Festtage.

Reitprofi Kathi Stumpf wird Weihnachten traditionell mit ihrer Familie in Kitzbühel verbringen. Mit dabei auch Bruder Georg Stumpf, für den es das erste Weihnachtsfest ohne Lebensgefährtin Patricia Schalko sein wird. Schalko selbst weilt aber nicht allzu weit entfernt ebenfalls in der Gamsstadt.

Miss Europe Beatrice Körmer wird mit ihrem Verlobten Heimo und ihrer Familie feiern. „Mein Papa kocht für uns, und danach wollen wir in die Christmette.“

Premiere. Das erste Weihnachtsfest zu dritt wird es neben Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seiner Susanne auch für Ex-Skistar Anna Veith, die erstmals mit Sohn Henry feiert. „Es wird ein großes Fest mit der Familie und auch eine große Herausforderung“, so Veith im ÖSTERREICH-Talk. Für Chartstürmerin Melissa Naschenweng hingegen wird es ein sehr besinnliches Fest. „Es ist für mich die schönste Zeit im Jahr, aber leider auch das erste Weihnachten ohne meinen Opa. Das wird sicher ein bitterer Beigeschmack sein.“