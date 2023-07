So lässt Gabalier Melissa strahlen

Macht Melissa Naschenweng Andreas Gabalier gar zu ihrem Schlager-Schwager?

Outing. ÖSTERREICH berichtete zuerst, wovon nun alle schreiben: Schlagerstar Melissa Naschenweng ist verliebt! Den ersten Liebesauftitt gab es vergangene Woch bei der Premiere von Mamma Mia! in Mörbisch. Seit über sieben Jahren kennen sich die beiden schon, führten eine On-off-Beziehung. Doch, so Melissa: „Seit einem halben Jahr sind wir fest zusammen und ich bin sehr glücklich mit ihm.“ Und weiter: „Ich weiß jetzt, dass er meine große Liebe und der richtige Mann für mich ist.“ Ein schönes Gefühl für die fesche Kärntnerin, die nicht immer Glück bei den Männern hatte.

Andreas Gabalier als Schwager in spe?

Liebe. In den Interviews kommt Melissa gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Auf Instagram zeigt sie, wie glücklich Toni sie macht. Strahlend posiert sie in Bikinis in der Sonne. Gut möglich, dass in naher Zukunft die Hochzeitsglocken läuten und Melissa mit Andreas Gabalier gar einen Schlager-Schwager bekommt.