Wer über Weihnachten nicht in den Süden flüchtete, genießt besinnliche Tage.

Familie. Vor allem die Familie steht bei den heimischen VIPs zu den Feiertagen hoch im Kurs. Allen voran Richard Lugner, der mit seinem „Engel“ Simone und Tochter Jacqueline in seiner Döblinger Villa feierte. „Es gab Kaviar, Lugneroff-Vodka und Fondue. Danach gab’s Geschenke“, so Mörtel zu ÖSTERREICH. Simone freute sich dabei über eine „Aufmerksamkeit“ von Louis Vuitton. Glitzernde Weihnachten feierte Victoria Swarovski mit Mama Alexandra und Schwester Paulina in Kitzbühel. Im sexy BH-Kleid freute sie sich über Luxus-Geschenke von Dior, Fendi & Co.

Festlich. Ebenfalls in Kitz genoss Patricia Schalko mit ihrem Sohn die Feiertage. Andreas Gabalier schickte Festtags-Grüße aus Graz und Anna Netrebko feierte mit Ehemann Yusif und Sohn Tiago im Pyjama-Partnerlook. Dominic Thiem und Lili Paul schickten tierische Grüße mit ihren Vierbeinern, ­allerdings von verschiedenen Orten aus ...