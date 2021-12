So sexy ist M’Bareks neue Liebe

„Fack ju Göhte“-Star turtelt seit Monaten mit der feschen Amerikanerin.

Verliebt. Verträumt blickt Schauspielerin und Model Jessica Riso beim Dinner in die Kamera – auf dem Foto ein kleines Herz-Emoji von Elyas M’Barek! Damit machte er seine Liebe zu der Amerikanerin öffentlich. Dabei dürften die beiden aber schon deutlich länger zusammen sein. Ihre Instagram-Storys und Postings überschneiden sich seit einiger Zeit öfter. So waren Riso und M’Barek erst kürzlich in der Schweiz und posteten beide das gleiche Motiv – aus unterschiedlichen Perspektiven.

Im Oktober tauchte der TV-Liebling mit seiner Jess auf der inoffiziellen After-Show-Party des deutschen Filmpreises in Berlin auf. Auch auf Ibiza waren beide „zufällig“ zur gleichen Zeit. Nur offiziell bestätigen wollen die beiden ihre Beziehung (noch) nicht.