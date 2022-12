So viel bekommen Hörbigers (†84) Erben

Ihr Testament hat Christiane Hörbiger bereits im Jahr 2017 aufgesetzt

Vergangene Woche starb Schauspielerin Christiane Hörbiger mit 84 Jahren in Wien. Ihr Sohn Sascha Bigler (54) war an ihrer Seite, als sie ihre letzten Stunden durchlebte. Am Samstag (17. Dezember) wird Hörbiger auf dem Zentralfriedhof beigesetzt. Ab 9.30 Uhr kann sich die Öffentlichkeit in der Karl-Borromäus-Kirche verabschieden und sich in ein Kondolenzbuch eintragen. Die offizielle Trauerfeier beginnt dann um 13.30 Uhr und wird von Toni Faber übernommen.

Immobilie alleine ist 1,4 Millionen Euro wert

Neben ihrem künstlerischen Erbe, hinterlässt Christiane Hörbiger Immobilien und Anlagevermögen. Im Erbe enthalten ist unter anderem ein Haus mit Garten im historischen Schlossergäßchen in Baden bei Wien, das Christiane Hörbiger 1989 gekauft hatte. Es ist heute rund 1,4 Millionen Euro wert. Zudem besaß sie eine Wohnung in Zürich, die knapp eine Million Euro wert ist, sowie ein großes Anlagevermögen. Insgesamt wurde sie auf sechs Millionen Euro geschätzt. Das Vermögen erhält ihr Sohn. So hat Hörbiger es in ihrem Testament im Jahr 2017 festgehalten.