SO wohnt David Alaba in Kitzbühel

Shalimar gibt wieder einmal sehr private Einblicke auf Instagram

3,5 Millionen Euro bezahlte Star-Kicker David Alaba (32) für sein Luxus-Penthouse in Kircherg (Bezirk Kitzbühel). Welchen Luxus er für sein Geld erstanden hat, zeigt seine Lebensgefährtin Shalimar jetzt auf Instagram.

380 Quadratmeter Luxus

Ein großzügiges Wohnzimmer mit Blick auf die Berge - Shalimar führt die Fans in ihr gemeinsames Zuhause. Ein Kamin in der Mitte des Raumes verspricht gemütliche Winterabende. Auf 380 Quadratmetern lässt es sich gut aushalten.

Shalimar mit der gemeinsamen Tochter in Kitzbühel © Instagram

Alabas Kids sorgen für Chaos im Penthouse © Instagram

Private Führung

In mehreren Videos lässt die fesche Spielerfrau die Follower quasi in ihr Haus. Auch das Chaos, das ihre Kinder durch ihre Spielsachen verursachen, teilt sie mit den Fans. So intim erlebt man den Star-Kicker sonst selten. Auch in Kitzbühel sieht man den Real-Madrid-Star mittlerweile eher selten. Alaba hat weitere Immobilien an der Alten Donau und in Madrid.