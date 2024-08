Kim Kardashian holt ÖFB-Star Alaba vor die Linse

Prominenter Besuch bei Real Madrid. Kim Kardashian erfüllt ihrem Sohn, Saint West, jeden Wunsch und so darf dieser mit den Star-Kickern von Real Madrid auf dem Rasen laufen.

US-Star Kim Kardashian, die durch das mitwirken in einigen Reality-TV Formaten ihren Bekanntheitsgrad erlangte, entpuppt sich nun auch als Fußball-Fan. Besser gesagt ist es ihr Sohn, Saint, welcher die Unternehmerin in das Fußballfieber getrieben hat. Nachdem Kim in ihrer reality TV Show "Keeping up with the Kardashians" gezeigt wurde wie sie samt Saint eine "Soccer Mom Tour " machte und einige Namenhafte Clubs besuchte, wie beispielsweise Al Nassr, hat sie nun auch ein Training von Real Madrid gecrasht.

Foto-Session mit Alaba und Bellingham

Sohn Saint ist leidenschaftlicher Kylian Mbappe Fan, so waren Kim und ihr Sprössling schon zu Besuch bei PSG um das Idol von Saint zu treffen. Da Mbappe nun aber bei den Madrilenen, an David Alabas, Seite Kicken wird, stattet die Millionären samt Kind dem Welt-Kicker am Campus von Real Madrid einen Besuch ab. Fleißig posiert der kleine Saint mit seiner Mama und Real-Spielern vor der Kamera. Die Mama holt sich lieber Alaba und Bellingham vor die Linse. Für Sohn Saint springt bei dem Besuch ein unterzeichnetes Trikot von Mbappe und ein Kickerl auf Real-Rasen mit Vini Jr. heraus.