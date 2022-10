Klimaaktivisten sorgen derzeit fast täglich für Schlagzeilen. Sie kleben sich irgendwo fest, beschmutzen Denkmäler oder werfen Essen auf teure Kunstwerke in Museen. Sophia Thomalla findet dafür eindeutige Worte.

Dabei nimmt die 33-jährige Moderatorin vor allem Bezug auf die Protestaktion der Gruppierung "Letzte Generation", welche ein Bild vom impressionistischen Künstler Claude Monet (1840 - 1926) mit Kartoffelpüree bewarfen und sich anschließend davor festklebten.

"Man kann für den Klimaschutz sein und trotzdem Respekt vor der Arbeit verstorbener Künstler haben", meint die "Are You The One?" Moderatorin in einem Instagram-Beitrag. Des Weiteren kritisiert sie die Doppelmoral hinter der Aktion, welche auch auf den Hunger der Welt aufmerksam machen möchte, aber dann dennoch mit Essen herumwirft. "Das ist so dumm, wie die Nacht finster.", setzt sie ihre Argumentation fort. Trotzdem sie den Ansatz nicht schlecht findet und die Thematik auch wichtig, hat sie am Ende nur ein Wort für die extremen Klimaschützer übrig: "Trottel"