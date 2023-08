'Spaltung der Gesellschaft': Ex-ORF-Star kritisiert ORF-Berichterstattung

Ex-ORF-Moderator Reinhard Jesionek rechnet in mehreren Facebook-Postings mit seinen ehemaligen Kollegen ab.

Der Wiener & TV-Star Reinhard Jesionek, der vielen Fernsehzuschauern noch aus den Sendungen "Willkommen Österreich" oder "Digitales Österreich" bekannt ist, echauffierte sich über einen Artikel seiner ehemaligen Kollegen und unterstellt den ORF-Mitarbeitern eine Spaltung der Gesellschaft.

Jesionek sieht Spaltung der Gesellschaft

Konkret geht es um einen Artikel vom 31.7, in dem von Tropennächten von über 30 Grad in Österreich die Rede ist. In dem Artikel kommt eine Sprecherin von "Psychologists für Future" zu Wort, die als kompetente und erfahrene Expertin zitiert wird. Für Jesionek ein rotes Tuch. "Die zitierte Autorin ist Sprecherin von "Psychologists für Future", eine junge Klimaaktivistin und beginnende Psychologin, also DIE kompetente und erfahrene Expertin ?! ... Und was wieder fehlt ist "Ausgewogenheit in der Berichterstattung" JA, so geht Spaltung der Gesellschaft!", so Jesionek in seinem Posting.

Zudem meine Jesionek er merke nichts von einem heißen Sommer, gerade auf der Achse Salzburg - Klagenfurt sei ein kalter und feuchter Sommer.

Am 4.8 geht das Duell Jesionek gegen den ORF aber in die zweite Runde. Der ORF habe den Artikel zwar geändert, jedoch bemängelt der EX-ORF-Star, dass "eine echte und offene Auseinandersetzung über die einseitige Berichterstattung glaubwürdiger wäre".

Zudem wurde aus der Sprecherin von "Psychologists für Future" eine "Klimapsychologin" und aus den (mehreren) 30grad Nächten in Österreich eine Tropennacht in Melk. Für Jesionek ein Grund mehr an der Qualität der derzeitigen Berichterstattung des ORFs zu zweifeln. "eine echte und offene Auseinandersetzung über die einseitige Berichterstattung wäre allerdings glaubwürdiger bzw auch das zugeben, daß ihr selbst nur Agenturmeldungen weitergebt und eben auch keine echte Ahnung habt , liebe Ex Kollegen ..."