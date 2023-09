Star-Musiker kicken gegen Gewalt an Frauen

Die heimischen Musiker wechselten von der Bühne auf den Rasen

Am 17. September schwingen die heimischen Musik-Stars wieder das Bein. Beim Band Fußball Cup gegen Gewalt an Frauen tauschen Christopher Seiler, Lizz Görgl und viele weitere das Mikrofon gegen ein Fußballtrikot. Beim schweißtreibenden Probetraining am Mittwoch verausgabten sich Georgij Makazaria und Co. auf Einladung von BFC-Initiator Roman Gregory auf dem Platz des Traditionsvereins SV Donau.

Krankls alte Fußballhandschuhe

Die Musiker arbeiteten bereits an Strategien, wie man am 17. September den BFC gewinnen will. Dieser ist übrigens aus einer alten Gitarre von Roman Gregory und einem ausrangierten Fußballhandschuh von Hans Krankl zusammengestellt worden. Den Teilnehmern geht es zwar prinzipiell um den Spaß, aber ein bisschen Ehrgeiz ist schon vorausgesetzt.

© Andreas Tischler/Vienna Press BFC-Initiator Roman Gregory gönnt sich ein Pausen-Bier ×

Der Band Fußball Cup ist natürlich kein reines Spaßturnier, sondern ein Event, das die Vielfalt der österreichischen Musiklandschaft mit sozialem Engagement verbindet. "Wenn ich sage, der Cup ist heuer um einiges breiter geworden, spiele ich nicht unbedingt auf körperliche Merkmale des Initiators an, sondern verweise mit Stolz auf ein nie dagewesenes, breitgefächertes Teilnehmerfeld, das sich durch nahezu alle Genres der heimischen Musiklandschaft zieht", sagt Roman Gregory.

Starbesetzung beim Band Cup

Für den 17. September haben sich weiters noch Alkbottle, Alle Achtung, Cesár Sampson und Virginia Ernst angekündigt. Moderiert wird der Event von Caroline Athanasiadis, Gebrüder Moped und Maschek, Didi Kühbauer und Herbert Prohaska.