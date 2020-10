In Jeans-Jacke und weißem Kleid sagte sie "Ja".

Ex-Starmaniac Anita Ritzl, besser bekannt als Niddl, sagte am Dienstag trotz der vielen Corona-Regeln „Ja“ zu ihrem Freund Dino Stelzl. In Jeans-Jacke und weißem Kleid trat sie in Schloss Pöggstall vor den engsten Verwandten und Freunden vor den Traualtar.