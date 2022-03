'Starmania': Thorsteinn Einarsson als Gast-Juror

Der Hitsänger hat selbst Castingshow-Wurzeln

Hitsänger mit Castingshow-Wurzeln im „Starmania“-Jury-Trio: Chartstürmer Thorsteinn Einarsson ist bei der zweiten Qualifikationsshow am Freitag, dem 11. März 2022, ab 20.15 Uhr live in ORF1 als Gastjuror im Einsatz. Er beurteilt die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten, die auf den Einzug in die erste Finalshow hoffen, gemeinsam mit Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli. Musiker Thorsteinn Einarsson hat das Rezept für Charterfolge gefunden. 2015 wurde er für seine Hitsingle „Leya“ als Songwriter des Jahres mit dem „Amadeus“ ausgezeichnet. Der Sänger, der seine Karriere in der ORF-Castingshow „Die große Chance“ gestartet hat, ist ein Kenner der modernen Pop-Rock-Szene und kann vermitteln, was der „Star des Jahres“ mitbringen muss, um es weit zu bringen.

Live-Show mit Einarsson

Der beliebte Sänger und Songwriter, der sowohl online als auch offline eine große Fanbase für sich gewinnen konnte, ist bereits seit einigen Jahren erfolgreich im Musikgeschäft und liefert den musikalischen Newcomerinnen und Newcomern auf der „Starmania“-Bühne hilfreiche Tipps. Er performt außerdem seinen Song „Shackles“.

Zweite Qualifikationsshow

Nachdem am 4. März bereits sieben Kandidatinnen und Kandidaten den Einzug in die erste Finalshow geschafft haben, steht am 11. März die zweite Hälfte der insgesamt 28 neuen „Starmaniacs“ auf der größten TV-Bühne des Landes, um die Jury und das Publikum mit ihrem Talent zu begeistern. Moderatorin Arabella Kiesbauer führt durch die zweite Qualifikationsshow, Ö3-Star Philipp Hansa unterhält das Publikum mit seinen Kommentaren und Informationen zu den „Starmaniacs“.