Super-Diva Anna Netrebko strahlt solo am Philharmonikerball

Donnerstagabend wurde im Wiener Musikverein getanzt und gestrahlt - doch eine überstrahlte alle

Es war ihr erster Philharmonikerball als Single, als Anna Netrebko Donnerstagabend im Wiener Musikverein über den Red Carpet flanierte. Alleine blieb sie an diesem Abend aber nicht lange. So standen für die Opern-Diva ein Tänzchen mit Philharmoniker-Boss Daniel Froschauer ebenso am Programm wie ein Logen-Besuch bei Alexander Soddy und Ehefrau Trine Wilsberg-Lund.

Anna Netrebko mit Daniel Froschauer © Tischler ×

Ihre angebliche neue Liebe Alexander Köpeczi war an diesem Abend aber nicht an ihrer Seite.

Kathi und Karl Nehammer © Tischler ×

Ebenfalls eine Premiere war der Ball-Abend für Ex-Kanzler Karl Nehammer. Der frisch gebackene Consulting-Unternehmer konnte den Abend mit seiner Frau Kathi ohne politische Verpflichtungen genießen. Eingekleidet wurde Frau Nehammer wie immer von ihren Lieblings-Designer Atil Kutoglu und zog in dessen Paillettenkleid aus Seidenjersey in ‚forest green‘ alle Blicke auf sich.