Swarovski: Erste Fotos in sündiger Wäsche

Moderatorin Victoria Swarovski shootet gerade eine Unterwäsche-Kampagne in Südafrika

Draußen steigen die Temperaturen und auf Instagram wird es bereits unerträglich heiß: Victoria Swarovski (28) ist gerade in Kapstadt, wo sie als Lascana-Testimonial vor der Kamera steht - und das in sündiger Wäsche. Erste Einblicke gab die fesche Moderatorin bereits auf Instagram. Hier sieht man sie unter anderem in einem transparenten Body mit Spitzenelementen.

Swarovski liebt ihren Job

Dass sie die Arbeit genießt, zeigt Victoria immer wieder mit fröhlichen Schnappschüssen. Ein Glas Sekt gab es zur Abkühlung nach dem heißen Shooting obendrauf und der Sonnenuntergang ließ Swarovski sowieso vergessen, dass sie nicht auf Urlaub ist. Bald kommt die Kampagne mit weiteren sexy Fotos der Kristallerbin. Die Fans drehen jetzt schon durch: "Du wirst jeden Tag hübscher" und "Du bist einfach die Schönste", lauten zwei der unzähligen Kommentare begeisterter Anhänger.