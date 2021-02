Swarovski heuert am Traumschiff an

Wie der ZDF jetzt bestätigte, ist Victoria Swarovski in der Osterfolge dabei.

ÖSTERREICH-Leser wissen es schon seit dem 7. November, jetzt ist es auch offiziell bestätigt: Victoria Swarovski (27) heuert am ZDF-Traumschiff an. Am Ostersonntag (4. 4.) legt das Traumschiff mit Kapitän Florian Silbereisen auf den Malediven an.

Dort verdreht Victoria Swarovski als Tanzlehrerin Mia den Männern den Kopf. Für die Let’s Dance-Moderatorin waren es die ersten Versuche als Schauspielerin. „Ich mache etwas, was ich noch nie zuvor gemacht habe“, schrieb sie, als sie im November Richtung Malediven abhob. Auch wenn es für die Instagram-Follower eher nach Urlaub im Paradies aussah, Swarovski hatte einen strikten Tagesplan: „Vier Uhr Tagwache. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, einmal im Paradies arbeiten zu dürfen. Normalerweise entspanne ich hier“, schrieb sie.

Handlung. Mia Wagner (Victoria Swarovski) kommt als Tanzlehrerin an Bord. Dort verliebt sich Kornelius Busch (Ferdi Ötzen) Hals über Kopf in sie. Mit Hilfe seiner Reisebegleitung Nele Berghaus (Lisa Karlstöm) kann er ihr Herz erobern. Doch das bringt Neles eigenes Liebesleben durcheinander.