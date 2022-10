× Swarovski im Nacktkleid

Bei der "Tribute to Bambi"-Gala trug Victoria Swarovski ein atemberaubendes Kleid

Der Sommer ist vorbei und die Temperaturen geben eher Anlass sich in einen Rollkragenpulli einzuwickeln, als in knappen Kleidern herumzulaufen. Das hielt die Promi-Damen bei der Charity-Gala "Tribute to Bambi" aber dennoch nicht davon ab, viel Haut zu zeigen.

© Getty Images ×

Allen voran: Moderatorin Victoria Swarovski. Sie trug ein geschnürtes Kleid, das viel Haut offenbarte. Ein Beinschlitz bis zum Bauch und geschnürte Schuhe sorgten dafür, dass ihr alle Blicke sicher waren. Auch Nazan Eckes und Alessandra Meyer-Wölden zeigten ihre Traumkörper, aber keine setzte sich so gekonnt in Szene wie die Österreicherin.