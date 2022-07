× Swarovski zeigt ihre neue Villa in Marbella

Moderatorin renoviert gerade ein altes Haus im Urlaubshotspot in Spanien.

Design. Die Familie Swarovski ist für ihren guten Geschmack und extravaganten Stil bekannt. Kein Wunder, dass Victoria Swarovski (28) ständig auf der Suche nach neuen Einrichtungsideen ist – für ihre neu gekaufte Villa mit Meerblick in Marbella.

Wie sie in ihrer Insta­gram-Story verrät, renoviert die Moderatorin in Andalusien gerade ein Haus. „Ich wollte es eigentlich als Überraschung halten, aber ich habe mir ein tolles neues Zuhause hier gekauft. Und das richte ich gerade her“, erzählt sie in einem Clip ihren Fans.

© oe24 ×

© instagram/victoriaswarovski ×

Und zeigt auch gleich, welche Stücke sie ausgesucht hat. Ausgefallene Lampen, Schwarz-Weiß-Bilder von exotischen Tieren und wunderschöne Blumenarrangements zieren den Wohn- und Esszimmerbereich. Einziehen kann Swarovski mit Ehemann und ihren zwei Hunden noch nicht. „Es ist ein altes Haus, und ich habe gerade alle Handwerker im Haus. Das ist einfach eine unfassbar krasse Arbeit.“