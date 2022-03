Temmers: Luxusurlaub wie "Scheichs" in Dubai

Das Glamourpaar urlaubt im noblen Caesars Palace in Dubai.

Reicher als reich. Schon in ihrer ATV-Doku Reich wie Scheich zeigten Walter und Susi Temmer ihr Luxusleben und gaben Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Jetzt gönnt sich das Glamourpaar eine Auszeit – natürlich in Dubai. Im noblen Caesars Palace bewohnt das Paar eine Suite, genießt Cocktails im Nikki Beach Club und posiert am Thron auf einer Stealth-Yacht. Und ganz nebenbei wird auch von dort aus fleißig gearbeitet …

© oe24 ×

Susi beim Entspannen.

© oe24

© oe24 ×

Susi und Walter Temmer: Küsse und Strandgenuss.