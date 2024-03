"The Regime"-Star Kate Winslet wieder geheim in Wien

Dienstagabend strahlte Hollywood-Star Kate Winslet bei einer der Premiere von "The Regime" im Wiener Gartenbaukino

Nachdem sie erst kürzlich in Wien ihre Streaming-Serie "The Regime" in Schönbrunn und anderen Locations gedreht hat, war Kate Winslet am Dienstag erneut in der Bundeshauptstadt zu Gast.

Regisseur Milo Rau mit Kate Winslet

Genauer gesagt war der Hollywood-Star beim großen Premierenempfang zum Start von "The Regime" im Wiener Gartenbaukino auf der Bühne.

Wie lange Winslet in Wien bleiben wird, ist nicht bekannt.