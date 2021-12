Thiem & Lili: Turtel-Show in Dubai

Dominic Thiem bereitet sich auf sein Turnier am 16. Dezember vor. Lili unterstützt ihn.

Ausgeflogen. Für Tennis-Ass Dominic Thiem (28) geht es in Dubai in die heiße Phase. Am 16. Dezember steht er erstmals seit seiner Handgelenksverletzung im Sommer (diese passierte am 22. Juni) beim Einladungsturnier in Abu Dhabi gegen Andy Murray am Platz.

Bis dahin trainiert er hart, genießt aber auch die freien Abende in der Wüstenmetropole. Auch Freundin Lili Paul-Roncalli (23) ist mitgekommen.

Feier. Den Geburtstag von Thiems jüngerem Bruder Moritz (22) feierten die beiden gemeinsam mit Freunden im edlen Nobu-Restaurant. „Was für ein großartiges Dinner“, schrieb Dominic Thiem zu seinem Posting.

Wohnen im Atlantis Hotel.

Dinner im edlen Nobu.

Freizeit. Den Abend zuvor lud Thiem seine Freundin zu einem Essen in Gordon Ramsay’s Bread Street Kitchen ein. Nur einer fehlte: Der Chef selbst. „Wo zum Teufel ist Gordon“, fragte Dominic und markierte den Star-Koch. Antwort gab es keine, gemundet hat es aber ganz offensichtlich.