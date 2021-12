"Thor": Urlaub in Lech

Die beiden Schauspielstars verbrachten schon Weihnachten am Arlberg.

Cool. Fast unbemerkt mischte sich dieser Tage „Thor“ unter die Skifahrer in Lech am Arlberg. Dass Hollywoodstar Chris Hemsworth in Österreich urlaubt, war schon bekannt. Jetzt posteten Chris und Liam Hemsworth auch erste Fotos aus Österreich. Und während Chris mit seinen drei Kids und Ehefrau Elsa Pataky viel Spaß im Schnee und unter dem Weihnachtsbaum hat, genießt Bruder Liam die Zeit mit seiner Model-Freundin Gabriella Brooks. Gemeinsam sind sie auf der Piste und haben jede Menge Action – ganz im Hemsworth-Stil.

Auf Instagram posteten die beiden witzige Storys und zeigten ihren Fans, wie glücklich sie sind.

Model Lena Gercke relaxt in Salzburg

Urlaub. Mit Freund Dustin Schöne und ihrer Tochter Zoe (1) entspannt Lena Gercke gerade im Weihnachtsurlaub in Österreich – viele süße und heiße Instagram-Fotos inklusive. Das Model hat sich im Bergdorf Priesteregg in Leogang (Salzburg) ein Chalet samt Whirlpool gemietet.