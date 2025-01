Traumfigur! Mausi Lugner zeigt ihrem Ex Ernst Prost, was er verpasst

Christina Lugner genießt die Sonne auf Teneriffa und zeigt dabei wieder einmal, wie durchtrainiert sie ist. Nicht unweit von ihr, lebt auch Ex-Freund Ernst Prost.

Strahlend und im knappen Bikini zeigt sich Mausi Lugner nach dem Spitals-Drama jetzt glücklich auf Teneriffa. Im Gespräch mit oe24 verrät sie, wie es ihr jetzt geht. "Ich warte auf die histologischen Ergebnisse und hier ist herrlicher Sonnenschein." Zur Erinnerung: Christina musste wegen schlechter Blutbefunde mehrere Untersuchungen im Krankenhaus Nord durchführen lassen.

Ex-Freund in unmittelbarer Nähe

Lugners Ex-Freund, Öl-Millionär Ernst Prost, lebt ebenfalls auf Teneriffa. Darauf angesprochen, ob sich die beiden bereits über den Weg gelaufen sind, schweigt Mausi. Die beiden sollen jedoch freundschaftlich weiterhin in Kontakt sein. Stattdessen schickt sie ein Foto von sich in heißer Pose. Beim Anblick ihres jugendlichen Körpers verschlägt es Ernst bestimmt die Sprache. Oder ist Christina gar auf der Suche nach einem sexy Rettungsschwimmer? "Die Baywatcher haben alle Hände voll zu tun, um die Leute davon abzuhalten ins Meer zu gehen", sagt sie.

Christina Lugner genießt die Sonne auf Teneriffa © privat ×

Der Atlantik sei gerade wieder sehr rau und alle Strände seien rot beflaggt. "Gestern ist bei mir wieder der Such-Hubschrauber geflogen, um vermisste Schwimmer zu sichten." Mausi bleibt sowieso lieber am Pool.

Gute Sterne für die Liebe

Und auch wenn es mit ihrem Ex nichts mehr wird, kann sich Mausi heuer dennoch auf eine neue Liebe freuen. "Gerda Rogers hat mir prophezeit, dass 2025 ein unfassbar tolles Jahr für mich wird. Und das in jeder Hinsicht - also auch in Sachen Liebe", freut sich Lugner schon auf ihre Zukunft. Man darf also gespannt sein, wann Amors Pfeil bei Mausi einschlägt.