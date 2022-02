TWM: Gerald bekommt Wehen zu spüren

Der TWM-Star bekommt mit Elektroimpulsen eine Vorstellung davon, wie sich Wehen anfühlen

In der heutigen Folge von "Teenager werden Mütter" lernt Gerald eine wichtige Lektion fürs Leben. Er erfährt am eigenen Leibe, was es heißt, in den Wehen zu liegen. Seine Freundin Kerstin erwartet bereits das dritte Kind und hat Angst. Gerald nimmt den Mund etwas zu voll. Er ist der Meinung, dass so eine Geburt nicht allzu schlimm sein kann. Kristin schickt ihn kurzer Hand ins Fitness-Studio.

'Kinder basteln ist spaßiger als kriegen'

Mit Elektro-Simulationsimpulsen können Wehen nachgestellt werden. Bereits nach kurzer Zeit lernte Gerald: "Kinder basteln ist lustiger als kriegen."