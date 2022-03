TWM-Michelle: Erstes Treffen mit Kindsvater nach Gefängnis

Michelle ist seit der 16. Staffel neu dabei. Am Donnerstag erfährt man, was mit ihrem Freund passiert ist

Was wäre eine Folge "Teenager werden Mütter" ohne große Emotionen? Auch diese Woche geht es wieder turbulent zu. Michelle (19), die erst seit kurzem in der Sendung zu sehen ist, erwartet ihr zweites Kind. Ihr erstes bekam sie bereits mit 17. Der einzige, der noch immer fehlt, ist ihr Freund, der Papa ihrer beiden Kids. So bald wird er auch nicht wieder einziehen, denn er muss bereits zum zweiten Mal im Gefängnis sitzen. Diesmal hat er 26 Monate bekommen.

Michelle ist sich sicher, dass ihr Freund unschuldig ist

Teenager-Mama Michelle glaubt jedoch an die Unschuld ihres Liebsten: "Ich weiß jetzt, warum er im Gefängnis ist. Er war nur am falschen Ort zur falschen Zeit", sagt sie und freut sich, dass er endlich zu Besuch kommt. Somit auch für alle Zuschauer die erste Begegnung mit dem geheimnisvollen Jung-Papa. Die Facbook-Fans haben jetzt schon ihre eigene Meinung dazu: "Aus Versehen 26 Monate...ja genau...träum weiter Puppal", schreibt eine, "jetzt lernen wir den Häfnbruder endlich kennen"; schreibt eine andere. Die meisten machen sich über Michelles Naivität lustig.