"Venusfalle" Sonja Kirchberger: Hochzeit zum 60er?

Die Schauspielerin war schon mehrfach verlobt. Wird sie nach elf Jahren Liebe ihren Daniel heiraten?

Am 9. November feiert Sonja Kirchberger ihren 60er. Seit elf Jahren ist die Venusfalle mit ihrem Partner Daniel liiert und lebt in Mallorca ein glückliches Leben. Verheiratet war Kirchberger nie. Das Konzept der Ehe habe ihr nicht gefallen. Verlobt war sie dennoch mehrmals - zweimal lief sie gar davon. "Ich finde die Idee des Heiratens für andere ein tolles Modell (...). Aber irgendwie hatte ich zu viele Geschichten um mich, bei denen es nicht ganz aufgegangen ist und wo ich gesehen habe, wie es dann wäre, wenn es zur Trennung kommt", erzählte sie im Interview mit "Gala".

Mit Daniel ist alles anders

Ihr jetziger Partner habe ihre Denkweise verändert. "Ich könnte mir sofort vorstellen, ihn zu heiraten." Sie habe bei ihm darüber nachgedacht, wie ihre Hochzeit aussehen würde und kam zu dem Entschluss: "Das wird ganz spontan sein." Das Paar lebt gemeinsam auf einem Biohof mit Olivenhain, Ziegen und Hühnern. Was Sonja besonders an ihrem Daniel gefalle? "Er ist genauso verrückt wie ich. Wir laufen auf derselben Frequenz und wir lachen so viel zusammen."





Hochzeit am Geburtstag?

Wenn Kirchberger am Freitag nach Hause kommt, vielleicht wartet ja bereits ihr Traumprinz mit ihrer spontanen Traumhochzeit auf sie. Zu wünschen wäre es dem unzertrennlichen Duo auf jeden Fall.