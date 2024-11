× Victoria Swarovski: Süße Liebeserklärung an ihren Mark

Bei der "Women of the Year"-Gala in Berlin sorgte Victoria Swarovski für Aufsehen. Nicht nur durch ihren glamourösen Auftritt, sondern auch durch eine süße Liebeserklärung an ihren Freund Mark Mateschitz.

Süße Liebeserklärung via TV! Victoria Swarovski und Mark Mateschitz – ein Paar, das wie aus einem Märchen entsprungen scheint. Die Erbin des Swarovski-Imperiums und der Erbe des Red Bull-Imperiums sind seit einigen Monaten ein Paar und haben die Herzen ihrer Fans im Sturm erobert. Details ihrer Beziehung geben die beiden zwar nicht bekannt, jedoch sieht man sie immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit. Die beiden Unternehmerkinder gelten als DAS Traumpaar Österreichs. Victoria Swarovski überrascht Fans mit Weihnachtsshow

Swarovski und Robbie verzaubern den "Bambi" © Getty Images × © Getty Images × Verliebt wie nie Bei der "Women of the Year"-Gala in Berlin machte Swarovski noch einmal mehr deutlich, wie sehr sie in ihren Partner verliebt ist. Zeitgleich zu der Gala wurde der Schauspieler John Krasinski zum „Sexiest Man Alive“ gekührt. Für Victoria scheint es aber ein ganz anderer verdient zu haben, in einem Interview mit RTL verriet sie: „Ich wüsste natürlich jemanden, aber den würde ich natürlich nie öffentlich vor der Kamera sagen. Aber er sitzt bei mir zu Hause.“ Und strahlt dabei über beide Ohren. Damit scheint sie ganz klar ihren Freund Mark (32) zu meinen.