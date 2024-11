Victoria Swarovski überrascht Fans mit Weihnachtsshow

Die "Let's Dance"-Moderatorin hostet noch heuer eine riesige Show auf RTL. Für ihre Anhänger ist es das schönste Geschenk.

Nachdem Victoria Swarovski erst kürzlich im ORF in der Sendung "2 in Tirol" zu sehen waren, bekamen viele Fans Panik, dass die beliebte Moderatorin RTL und damit "Let's Dance" den Rücken kehren könnte. Doch das ist natürlich nicht der Fall. Im Gegenteil: Vici wird noch heuer auf das Tanzparkett zurückkehren. Das machte der Sender jetzt offiziell.

20. Dezember

Die Tanzshow wird auch in diesem Jahr wieder ein großes Weihnachtsspecial zeigen. Mit dabei sind sechs Prominente und ihre Profi-Tänzer. Den 20. Dezember sollten sich also alle Fans rot im Kalender markieren. Denn da wird in der Primetime um 20:15 Uhr ein Tanzspektakel gezeigt. Die Kandidaten müssen gegen Vorjahressiegerin Anna Ermakova ins Rennen gehen.

Garbiel Kelly, Malika Dzumaev, Tony Bauer und Julia Beautx scheinen mitzutanzen © RTL / Guido Engels

Kandidaten-Spoiler

Ein Foto spoilert auch bereits die Kandidaten für die Weihnachtssendung. Hinter Victoria Swarovski, Daniel Hartwich und der Jury verstecken sich unter anderen Gabriel Kelly, Malika Dzumaev, Tony Bauer und Julia Beautx.