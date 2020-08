Wanda: Schlagzeuger steigt aus!

Austropo-Shock um Wanda! Schlagzeuger Lukas Hasitschka steigt nach acht Erfogsrockern bei der Strizziband aus! "Ich hab mich, nach intensiven Überlegungen, dazu entschlossen, die Band Wanda zu verlassen. Es war die wohl schwerste Entscheidungen meines bisherigen Lebens, aber dann auch eine eindeutige und klare,“ gab er gastern Abend via Facebook völlig überraschend sein Band-Ende bekannt. Und weiter: "Ich gehe mit Tränen in den Augen, vielen schönen Erinnerungen und einer Lederjacke unterm Arm.

Nach dem Drama um Keyboarder Christian Hummer, der wegen einer Herz-OP im März einige Konzerte pausieren musste, der nächste Schock für die Rekord-Band. " Wir sind im Guten auseinandergegangen und eines gleich vorweg: Diese Entscheidung wird Wanda in keiner Form einen Abbruch tun. Es wird weitergehen, auch ohne mich,“ tröstet Hasitschka die Fans. Mario Wanda und Co wünschen ihm für die Zukunft alles Gute: „Wir bedanken uns für die unglaublichen letzten Jahre, verbleiben in Freundschaft und wünschen ihm von ganzem Herzen alles Gute auf seinem weiteren Weg."

Seinen letzte Auftitt mit Wanda gibt es am 8. Septmebr um 23.10 Uhr auf ORF1: Bei der Premiere der neuen Musik-Show

"Live im SK1". Die wegen Corona verschöben Österreich-Tournee samt dem Stadthallen-Doppelpack (18 & 19. Juni, 2021) spielt schon sein Ersatzmann.