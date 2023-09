× Wegen Krankheit: Naschenweng sagt Konzerte ab

Schlager-Star liegt mit einer Grippe im Bett und muss eine schwere Entscheidung treffen

Ja, auch Stars sind nur Menschen und werden ab und zu krank. Bei Künstlern hat das leider auch immer Folgen für die Fans. Schlager-Star Melissa Naschenweng musste gerade wieder am eigenen Leib erfahren, wie schwer es ist, auf den Körper zu hören. "Leider können meine Konzerte am kommenden Wochenende in Essenbach und Rottenmann nicht stattfinden, da ich eine Grippe eingefangen habe und Bettruhe verordnet bekommen habe", schreibt sie auf Instagram.

© Instagram ×

Naschenweng garantiert Nachholtermine

Die heimische Schlager-Queen verspricht aber, dass die Termine nachgeholt werden. "Rottenmann am 29.09.2023 und Essenbach am 27.10.2023." Weitere Konzerte seien vorerst nicht betroffen. Bleibt nur zu hoffen, dass Melissa bald wieder genesen ist.