Liebes-Urlaub für Naschenweng

Melissa Naschenweng schickt ihren Fans Grüße aus dem Strand-Urlaub.

Pause. Konzert-Marathon und Liebes-Outing mit Toni Gabalier. In den letzten Wochen hatte Schlager-Star Melissa Naschenweng kaum Zeit zum Durchatmen. Diese nimmt sie sich aber offenbar jetzt, denn auf Instagram zeigt sie sich in einem kurzen Kleid am Strand. Die Kulisse lässt stark vermuten, dass die Sängerin in Kroatien ist. „Entspannte Abendgrüße aus dem Süden“, schreibt sie zu den Bildern. „Hat er gut getroffen der Toni“, schreibt einer ihrer Follower.

Paar. Erst vor kurzem bestätigte Naschenweng ihre Liebe zu Gabaliers Bruder. Scheint, als würden die beiden zum ersten Mal offiziell auf Liebes-Urlaub sein. Fans hoffen auf einen gemeinsamen Schnappschuss.