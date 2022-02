Welche Sängerin steckt hinter diesem Bild?

Virginia Ernst postet ein Kindheits-Foto von sich auf Facebook und macht alle sprachlos

"Ja, das bin ich als Achtjährige", schreibt Sängerin Virginia Ernst (31) zu einem Kindheitsfoto am Strand. Nicht nur das Bild selbst begeistert die Fans, auch die Botschaft dahinter hat es in sich: "Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich ein Mädchen oder ein Bub bin.

Meine Idee war es immer, so sein zu können, wie man sein möchte und wie man sich am wohlsten fühlt. Meine Eltern haben nie zu mir gesagt, dass ich ein Kleid anziehen muss oder dass ich aussehen soll wie ein Mädchen. Sie haben mich so sein lassen, wie ich bin." Ihr großer Bruder sei immer ihr großes Vorbild gewesen.

Virginia ist jetzt selbst Mama

Heute ist Virginia Ernst selbst in der Rolle einer Mama oder besser gesagt auch in der Rolle eines Papas. Gemeinsam mit Ehefrau Dorothea hat sie einen Sohn. Der Kleine (Name bleibt geheim) kam am 12. Juli 2021 zur Welt und soll genauso liberal aufwachsen wie Ernst selbst: "Wenn mein Sohn Lust auf Kleider oder Schminke hat, dann werde ich ihn nicht erklären, dass das nur Mädchen machen. Er soll für sich selbst herausfinden, wer er ist, ohne Vorgaben wie man zu sein hat."

Virginia mit Ehefrau Dorothea und ihrem Sohn.