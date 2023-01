× Wien rüstet sich für Grant & Winslet

Hollywood-Alarm in Wien. Winslet, Grant und Co. drehen jetzt Serie ''The Palace''.

Film-Dreh. Großräumiges Parkverbot (bis zum 24. Februar), grimmige Security und eine abgesperrte Armada an Wohnwägen. Hollywood-Alarm in Wien. Ab Montag werden Kate Winslet, Hugh Grant und Andrea Riseborough, mit To Leslie aktuell sogar auf Oscar-Kurs, bei uns erwartet. Für den Dreh der neuen HBO-Serie The Palace unter der Regie von Stephen Frears (The Queen).

Quartier. Dafür wurde rund um den Schillerpark von der Britischen Film-Produktion Site Five bereits ein erstes Hauptquartier errichtet. Über 200 Filmschaffende kommen für die Mini-Serie nach Wien. Dazu hat eine Wiener Künstleragentur auch „Komparsen zwischen 18 und 75 Jahren“ gecastet.

© TZOe Zeidler, Getty, Fotomontage ×

Wien, Schillerpark: Wagenburg für Winslet, Grant & Co.

Wien-Dreh. Das Drehbuch von Will Tracey (Succession) verspricht Hochspannung. The Palace spielt innerhalb der Palastmauern eines totalitären Regimes und zeigt dessen Machtausweitung im Verlauf eines Jahres. Dafür soll in und um feudale Wiener Gebäude und im Palais Liechtenstein gedreht werden.