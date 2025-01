Wirbel um RAF bei Promi-Party in Wien

Der Rapper ließ Fans und Gastgeber stundenlang warten, verweigerte dann Fotos. Dennoch sorgte er für einen riesigen Hype beim Opening des neuen Livingstone-Restaurants.

Er scheut Red Carpets wie eine Katze das Wasser: Und dennoch sollte ausgerechnet Rapper RAF Camora beim VIP-Opening des neuen Livingstone-Restaurants im Planter's Club in Wien als Star-Gast vorbeischauen. Bereits zu Beginn hieß es, der Musiker sei in zehn Minuten da und wolle nur wissen, ob vor der Türe geparkt werden könne. Er selbst hat zurzeit keinen Führerschein, er wurde also chauffiert. Aus zehn Minuten wurden zwei Stunden. RAF ließ sich noch immer nicht blicken.

Kamerascheuer Star

Erst als kaum noch Kameras übrig waren, schlich er ins Lokal, um mit seinen Freunden Daniel Sulzenbacher und Alex Krankl auf die Eröffnung anzustoßen. Die Freude war groß, doch hielt nicht lange an, denn RAF wünschte keine Fotos. Nur für Fan-Selfies stand er dann doch zur Verfügung. "Ich finde, dass er sehr nett war", erklärt eine seiner Anhängerinnen im Gespräch mit oe24. Interviews ließ der Rapper selbstredend ebenfalls keine zu.





Immerhin: Für die Eröffnung des Lokals ließ RAF Camora extra einen Flug verschieben. Neben dem Musiker tummelten sich hier auch weitere Promis wie Werbe-Star Chiara Pisati, Geigerin Lidia Baich, ESC-Star Cesàr Sampson und Ö3-Moderatorin Tina Ritschl.

RAF Camora posierte für Fan-Selfies © Gastro Insider Vienna ×

Kulinarisch spielt das Livingstone in der Top-Liga mit. Beef-Tartare und Austern, sowie Steak und vegetarische Speisen sind von feinster Qualität. Sehr zu empfehlen!