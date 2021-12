Worsegs Krankenschwester in Nackt-Show

Montagabend wird es für die fesche Mitarbeiterin von ­Artur Worseg ''heiß''.

Unverhüllt. Seit sechs Jahren ist die 31-jährige Krankenschwester Corinna Frank bereits Single. Ihren beruflichen Alltag absolviert die fesche Brünette in der Klinik von Beauty-Doc Artur Worseg. Privat steht die überzeugte Veganerin vor allem auf Yoga und Fitness.

Und das am liebsten nackt, wie man auf ihrem Instagram-Profil sehen kann. Nur die große Liebe fehlt Corinna noch …

Aufregend. Die will sie ab Montag um 20.15 Uhr auf RTL II in der Nackt-Datingshow Adam sucht Eva finden. „Ich glaube, das Konzept, nackt zu daten, nimmt viel Druck raus. Ok, jetzt sind wir schon nackt, ‚schlimmer‘ kann es nicht mehr werden“, lacht Frank.

Abenteuer. Von der Show erhofft sie sich vor allem Abenteuer und Leidenschaft. Ob sie auch ihren Traummann findet, wird sich zeigen.