Zickenkrieg wegen Brustimplantaten: "Scheiße abgezogen!"

Die zwei Reality-TV-Sternchen fordern einander zum Boxkampf heraus. Schon vor der Show entbrennt ein Streit auf Instagram.

Trash-TV-Formate gibt es wie Sand am Meer, aber "Stars im Ring" (ab 5. April 2025) überzeugt schon im Vorfeld mit schlagkräftigen Argumenten: Die Stars diverser beliebter Trash-Sendungen wie "Teenager werden Mütter", "Forsthaus Rampensau", "Ex on the Beach", "Bauer sucht Frau" oder "Wir leben im Gemeindebau" treten gegeneinander an um bei einem Boxkampf zu zeigen, wer die am meisten aushält. Dabei geht es aber nicht nur darum, dass die Fäuste fliegen. Auch Wortgefechte sind zu erwarten.

Läster-Attacke sorgte für Wirbel

Im Falle von der ehemaligen "Forsthaus Rampensau"-Kandidatin Cat und Florentina aus "Match in Paradise" fliegen schon vor dem Start die Fetzen. Im Gespräch mit oe24 erklärte Cat, dass sie noch nicht wisse, gegen wen sie im Ring boxen wird. Sie habe aber mitbekommen, wie Florentina im TV über sie gelästert habe. "Sie hat gesagt, dass ich jetzt in ihre Gewichtsklasse passe, weil ich mir die Brustimplantate entfernen lassen habe. Sie soll mich herausfordern, wenn sie sich traut."





Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Ich breche zusammen. Wer traut sich nicht?" Florentina legte mit zwei Videos nach: "Ich habe nicht hinterrücks so eine Scheiße abgezogen." Jetzt deutet also alles auf einen physischen Kampf hin. Dabei schienen die beiden gute Freundinnen zu sein. Auf Instagram finden sich viele gemeinsame Bilder und Videos. Alles nur Show?