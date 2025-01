Die Dschungel-Stars im "Mausi-Check"

Für oe24 analysiert Ex-Camperin Christina Lugner die zwölf Kandidaten, welche am 24. Jänner ins RTL-Dschungelcamp ziehen

Es ist schon Tradition, dass Mausi Lugner die Dschungel-Kandidaten genauer unter die Lupe nimmt und deren Chance auf den Sieg einschätzt. Dabei nimmt sich Lugner kein Blatt vor den Mund und ortet "Zicken-Alarm" oder "Nackt-Aufreger" bereits im Ansatz.

Mausi

© Chris Singer

Hier ist er nun, der "Mausi Lugner Dschungel-Check":

Lilly Becker

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Meine absolute Favoritin, da sie auch sehr authentisch und ehrlich ist. Vermutlich wird sie einiges zu Boris Becker, Ihren damaligen Familienleben zu sagen haben und viel Intimes ausplaudern, bei der Gage erwarten sich die Zuseher das auch."

STARFAKTOR: 5 Sterne

Anna Carina Woitschack

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Bekannt als 'Ex von Stefan Mross', angeblich zittert er schon davor, dass Anna über ihre gemeinsame Zeit auspackt. Sie wird auch mit Sicherheit, um weit zu kommen, viel Haut zeigen."

STARFAKTOR: 4 Sterne



Alessia Herren

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Als Tochter von Willi, hat sie sehr viel Soap Erfahrung. Sie wird auch sehr schnell blank ziehen und sicherlich eine Liebesaffäre beginnen, um möglichst lange interessant zu bleiben."

STARFAKTOR: 3 Sterne



Maurice Dziwak

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "War schon in sehr vielen Dating Formaten zu sehen, von“ Love Island“ bis zu „Are you the one“. Er als Supersportler wird für die nötige Fitness im Camp sorgen und die Wadeln seiner Mitcamper auf Vordermann bringen. Könnte mir durchaus eine Liebelei mit Alessia vorstellen."

STARFAKTOR: 4 Sterne



Edith Stehfest

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Sie hat wirklich schon alles hinter sich, sie war jahrelang schwerstens drogenabhängig auch auf Crystel Meth, wurde vergewaltig (damals mit K.O. Tropfen). Für Edith wird das Camp wahrscheinlich eine Gruppentherapie werden."

STARFAKTOR: 2 Sterne



Yelic Koc

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Sie hat auch bereits sehr viel Soap Erfahrung, hat vor kurzen auch für Schlagzeilen mit der Liebe zu Jimi Blue Ochsenknecht gesorgt, möglicherweise wird er sie auch nach Down Under begleiten. Sie wird vermutlich auch nicht mit ihren Reizen, geizen und relativ schnell blank ziehen."

STARFAKTOR: 4 Sterne



Sam Dylan

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Sam hat von „ Prince Charming“ über „Kampf der Realitystars“,“ Promiboxen“ usw. schon sehr viel hinter sich und unglaublich viel mediale Erfahrung. Er wird der zuckersüße und herzige Sam des Camps sein, auch mit seiner sozialen Ader."

STARFAKTOR: 5 Sterne



Timor Ülker

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Als Schauspieler und Musiker, weiß Timor, wie er sich am besten in Szene setzt um vom Publikum geliebt zu werden. Hat viel Medienerfahrung von GZSZ bis zu Soaps wie „Lets Dance“ oder „Adam sucht Eva im Paradis“. Es wird zumindest nicht langweilig mit Ihm."

STARFAKTOR: 4 Sterne



Nina Bott

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Irgendwie hat man den Eindruck, dass gefühlt jeder Schauspieler aus GZSZ irgendwann ins Dschungelcamp einzieht. Nina hat sehr viel Medienerfahrung und wird sich vermutlich züchtiger präsentieren wollen."

STARFAKTOR: 2 Sterne



Pierre Sanoussi-Bliss

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Pierre ist auch als ernstzunehmender Schauspieler bekannt und einer der ältesten im Camp. Er ist ausgesprochen vielseitig und wird für intellektuellen Tiefgang im Camp sorgen. Hoffentlich wird er nicht frühzeitig das Handtuch werfen, wenn er keine ordentliche Gesprächsbasis findet. Ich könnte mir durchaus Sympathiewerte von Lilly vorstellen."

STARFAKTOR: 4 Sterne

Jörg Dahlmann

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Auch er gehört zu den ältersten des Camps. Als ehemaliger Fussball-Kommentator hat er sicher noch viele Sympathien. Eigentlich ist er ja kurzfristig von RTL nominiert worden, nachdem ein Kandidat, aufgrund Gewalt in der Familie, aus dem Spiel genommen wurde."

STARFAKTOR: 2 Sterne



Jürgen Hingsen

© RTL / Boris Breuer

Mausi: "Auch er gehört zu den älteren im Camp. Als ehemaliger Zehnkämpfer und Supersportler, immer Skandalfrei, wird er sich auch um das gesundheitliche Wohl seiner Mitstreiter sorgen."

STARFAKTOR: 2 Sterne

Ob Mausi damit recht behält bleibt abzuwarten...

Das Dschungelcamp startet am 24. Jänner um 20.15 Uhr auf RTL.