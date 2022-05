Zoe Straub feiert Junggesellinnenabschied

Zoe Straub und Kaspar Leuhusen sind bereits seit Dezember 2018 verlobt

An ihrem 22. Geburtstag, im Dezember 2018 ging ihr Freund Kaspar Leuhusen (27) vor ihr auf die Knie. Sängerin Zoë Straub (22) erzählte damals aufgeregt von dem romantischen Heiratsantrag: „Es hat einen Song unserer Lieblingsband gespielt und er bat mich aufzustehen und mitzukommen. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert.“ Sie habe aber sofort „Ja“ gesagt, als er den Ring aus der Tasche zog. Heiraten wollten die beiden eigentlich bereits 2020, doch dann kam Corona.

Kaspar Leuhusen sei von Anfang an der Mann gewesen, den sie einmal heiraten wolle. Das wusste sie schon mit 14 Jahren, als sie ihren Verlobten zum ersten Mal sah. Jetzt scheint es endlich soweit zu sein, denn Straub postet auf Instagram Fotos von ihrem Junggesellinnenabschied in Frankreich. Im ÖSTERREICH-Talk verriet sie damals schon, dass sie gerne in Frankreich heiraten wolle. Ob sie die Hochzeit also gleich dranhängt? Telefonisch war sie jedenfalls nicht erreichbar. Zu dem Bild auf Instagram schrieb sie nur: "Die Braut und ihre Mädels."