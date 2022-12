× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Evelyn Vysher

© Österreichische Lotterien/Andreas Friess ×

Ganz Österreich schaut am Sonntag darauf, welche Zahlen die Lotto-Fee beim Siebenfach-Jackpot zieht. Ein Routine-Job für Evelyn Vysher, die bereits seit 2003 die Lotto-Show moderiert. Sonntag geht es um 10 Millionen Euro!

2. Roland Düringer & Alfred Dorfer

© ORF / Schafler ×

Das Kult-Duo kehrt zurück: Ab Sonntag feiert „MA 2412“ mit Weber und Breitfuß das ORF-Comeback. Nach 20 Jahren treffen Düringer und Dorfer wieder aufeinander.

3. Vincent Kriechmayr

© GEPA ×

Unser Ski-Star holte in Gröden den ersten ÖSV-Sieg nach 16 sieglosen Rennen. Kriechmayr holte bereits 2021 zwei WM-Siege

und läuft rechtzeitig zur WM in Frankreich zur Bestform auf.

4. Karl Nehammer

© APA/ROBERT JAEGER ×

Der Kanzler als Rambo: Zuerst legt er sich mit dem Schengen-Veto mit der halben EU an, jetzt will er einen Zaun an der EU-Außengrenze bauen.

5. Andreas Matthä

© TZ ÖSTERREICH/Artner ×

Der ÖBB-Chef konnte mit der Einigung beim Bahn-Kollektivvertrag weitere Streiks abwenden. Nächstes Jahr feiert er 100 Jahre ÖBB.

6. Lilli Paasikivi

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK ×

Die Finnin wird neue Intendantin der Bregenzer Festspiele. Ab 2025 übernimmt Paasikivi für fünf Jahre das Ruder am Bodensee.

7. Alexis Nasard

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Der neue Swarovski-Chef soll den Tiroler Kristallkonzern wieder auf Hochglanz polieren. 2022 gibt es bereits ein Umsatzplus von 10 Prozent zum Vorjahr.

8. Stefan Ferenci

© APA/EVA MANHART ×

Der streitbare Ärztekammer-Wien-Vize hat die Diskussion um die überlasteten Spitäler ins Rollen gebracht.

9. Eveline Eselböck

© ORF ×

Die Taubenkobel-Gastronomin wechselt auf das Tanzparkett und wird ab März 2023 zum Dancing Star im ORF.

10. Richard Grasl

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Der neue „profil“-Geschäftsführer soll das Nachrichtenmagazin wieder zurück auf Erfolgskurs bringen.